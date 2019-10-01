Джерело - Чемпіон.

У 2 турі груті С Ліги чемпіонів Манчестер Сіті зіграє з Динамо Загреб.

Матч відбудеться 1 жовтня, у Манчестері на стадіоні Сіті оф Манчестер.

Початок о 22:00 за київським часом.

Жоден український телеканал не вестиме пряму трансляцію поєдинку.

Дивіться онлайн матч Манчестер Сіті - Динамо Загреб на нашому сайті в сервісі Olltv.

Плеєр з трансляцією стане достурний за годину до початку гри.

У 1 турі містяни у Харкові розгромили Шахтар, а Динамо вдома розбили Аталанту. У іншій грі квартету С Шахтар у Мілані зіграє з Аталантою.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію українського клубу. Пряма трансляція матчу Аталанта - Шахтар онлайн ТУТ.