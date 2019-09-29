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Ястремська - Бертенс: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 19:36 148 0
Ястремська - Бертенс: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська у 2 колі China Open зіграє з Кікі Бертенс.

Гру заплановано на 30 вересня.

Орієнтовний початок не раніше 9:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію матчу Ястремська - Бертенс онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний за 15 хвилин до початку гри.

У 1 колі Ястремська дуже впевнено перемогла Каролін Гарсію, а Бертенс у 3-х сетах здолала Векіч (3:6, 6:1, 7:6(3)). На думку букмекерів Ястремська - фаворит у грі з Бертенс. Коефіцієнт на перемогу українки - 1,73, на Бертенс - 2,11.

Нагадаємо, Еліна Світоліна в 1 колі не без проблем перемогла Севастову (6:7(4), 6:1, 6:2).

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