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Ястремська - Квітова: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 08:19 821 0
Ястремська - Квітова: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Українка Даяна Ястремська (27) у чвертьфіналі Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5 зіграє проти чешки Петри Квітової (7).

Матч заплановано на 26 вересня.

Орієнтовний початок о 14:00 за київським часом.

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Раніше тенісистки не зустрічалися.

У матчі 3 кола одеситка розгромила Плішкову в двох сетах (6:1, 6:4). 

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Ястремська - Квітова онлайн на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку гри.

Нагадаємо, Еліна Світоліна в 1/8 перемогла Світлану Кузнєцову та в чвертьфіналі зіграє проти Елісон Ріск із США.

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