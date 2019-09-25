Світоліна - Ріск: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Українка Еліна Світоліна (3) у чвертьфіналі Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5 зіграє проти американки Елісон Ріск (35).
Матч заплановано на 26 вересня.
Орієнтовний початок о 15:30 за київським часом.
До цього тенісистки грали тричі між собою. Українка тріумфувала у всіх трьох зустрічах.
У матчі 3 кола одеситка не залишила шансів росіянці Кузнєцовій у двох сетах (6:4, 6:2).
Дивіться пряму трансляцію поєдинку Світоліна - Ріск онлайн на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку гри.
Нагадаємо, перемога над Кузнєцовою дозволила Світоліній повернутися в ТОП-8 чемпіонської гонки WTA.
Інша українка Даяна Ястремська за вихід у півфінал зіграє проти Петри Квітової.