Ястремська - Квітова: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Українка Даяна Ястремська (27) у чвертьфіналі Dongfeng Motor Wuhan Open - Premier 5 зіграє проти чешки Петри Квітової (7).
Матч заплановано на 26 вересня.
Орієнтовний початок о 14:00 за київським часом.
Раніше тенісистки не зустрічалися.
У матчі 3 кола одеситка розгромила Плішкову в двох сетах (6:1, 6:4).
Дивіться пряму трансляцію поєдинку Ястремська - Квітова онлайн на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку гри.
Нагадаємо, Еліна Світоліна в 1/8 перемогла Світлану Кузнєцову та в чвертьфіналі зіграє проти Елісон Ріск із США.