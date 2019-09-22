Ворскла - Динамо: онлайн-трансляція матчу 8 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 8 туру Укпаїнської Прем'єр-ліги Ворскла прийматиме Динамо.
Гра відбудеться 22 вересня, на стадіоні Ворскла ім. Бутовського в Полтаві.
Початок о 17:00.
Трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1.
Дивіться також пряму трансляцію матчу Ворскла - Динамо онлайн в сервісі Olltv на нашому сайті.
Київське Динамо не знає смаку перемог в 4 турах УПЛ поспіль. Востаннє кияни перемагали 3 серпня ФК Львів. У минулому чемпіонаті динамівці двічі мінімально перемогли полтавців (1:0,0:1).
Нагадаємо, у 1 турі Ліги Європи Динамо вирвало перемогу у швецького Мальме, завдяки голу Віталія Буяльського.