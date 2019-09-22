Вест Гем - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 6 туру АПЛ

Команди мають по вісім очок у турнірній таблиці чемпіонату Англії

Джерело - Чемпіон.

Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка в 6 турі Англійської Прем'єр-ліги прийматиме Манчестер Юнайтед.

Гра відбудеться 22 вересня, на Олімпійському стадіоні в Лондоні.

Початок о 16:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку в прямому ефірі на телеканалі Setanta Sports.

Також пряму трансляцію матчу Вест Гем - Манчестер Юнайтед можна дивитися в сервісі Megogo на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією з'явиться за 15 хвилин до початку гри.

Наразі команди мають по 8 очок у турнірній таблиці АПЛ та посідають 11 та 6 сходинки відповідно. У чемпіонаті сезону 2018/19 Вест Гем і Манчестер Юнайтед обмянілися домашніми перемогами (3:1,1:2).

Напередодні в чемпіонаті Англії Манчестер Сіті розтрощив Вотфорд, встановивши унікальний рекорд АПЛ.