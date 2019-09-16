Астон Вілла - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5 туру Англійської Прем'єр-ліги Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка зіграє з Астон Віллою.

Матч відбудеться 16 вересня у Бірмінгемі на стадіоні Вілла Парк.

Початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sports.

Також онлайн матч Астон Вілла - Вест Гем можна переглянути на нашому сайті.

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Плеєр з тррансляцією з'явиться ближче до початку гри.

Вест Гем після 4 турів посідає 9 сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 7 очок. Астон Вілла, з 3 очками, знаходиться у зоні вильоту на 18 сходинці.

Нагадаємо, у 4 турі Ярмоленко відзначився голом-красенем, який було визнано найкращим у серпні.

Також повідомлялося, що Ліверпуль впевнено переміг Ньюкасл у 5 турі АПЛ, а Манчестер Сіті сенсаційно програв Норвічу.