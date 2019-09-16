Астон Вілла - Вест Гем: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.
У матчі 5 туру Англійської Прем'єр-ліги Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка зіграє з Астон Віллою.
Матч відбудеться 16 вересня у Бірмінгемі на стадіоні Вілла Парк.
Початок о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Setanta Sports.
Також онлайн матч Астон Вілла - Вест Гем можна переглянути на нашому сайті.
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Плеєр з тррансляцією з'явиться ближче до початку гри.
Вест Гем після 4 турів посідає 9 сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 7 очок. Астон Вілла, з 3 очками, знаходиться у зоні вильоту на 18 сходинці.
Нагадаємо, у 4 турі Ярмоленко відзначився голом-красенем, який було визнано найкращим у серпні.
Також повідомлялося, що Ліверпуль впевнено переміг Ньюкасл у 5 турі АПЛ, а Манчестер Сіті сенсаційно програв Норвічу.