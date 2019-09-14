Манчестер Сіті сенсаційно програв Норвічу у 5 турі АПЛ

Перша поразка Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

У п’ятому турі англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті на виїзді програв Норвічу.

У першому таймі господарів двічі вражали ворота МанСіті. Гості на це відповіли лише голом Агуеро. У другому Пуккі відновив перевагу Норвіча у два м’ячі. На 88-ій хвилині Родрі скоротив рахунок до мінімуму.

Українець Олександр Зінченко у складі МанСіті провів увесь матч.

Чемпіонат Англії - Прем’єр-ліга 2019/20

5 тур, 14 вересня

Норвіч - Манчестер Сіті 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 18 Маклін, 2:0 - 28 Кентвелл, 2:1 - 45 Агуеро, 3:1 - 50 Пуккі, 3:2 - 88 Родрі

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