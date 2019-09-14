Ліверпуль переміг Ньюкасл у 5 турі АПЛ

Вольова перемога господарів

Джерело - Чемпіон.

У п’ятому турі англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль святкував перемогу над Ньюкаслом.

Гостям вдалося забити швидкий гол. Ліверпуль певний час оговтувався. А потім до перерви мАне оформив дубль. У другому таймі Салах встановив остаточний рахунок 3:1.

Чемпіонат Англії - Прем’єр-ліга 2019/20

5 тур, 14 вересня

Ліверпуль - Ньюкасл 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 7 Віллемс, 1:1 - 28 Мане, 2:1 - 40 Мане, 3:1 - 72 Салах

Нагадаємо, ван Дейк узгодив новий контракт із Ліверпулем.

Раніше, ФІФА назвала претендентів на звання найкращого футболіста року.