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П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A

Сьогодні 21:47 923 0
П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A
#Збірна України з хокею, #Чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні 1В

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею перемогла Литву у 5 турі чемпіонату світу та стала переможцем у Дивізіоні 1B. Гра проходила на майданчику суперника — на Twinsbet Arena у Вільнюсі. 

Матч завершився з рахунком 4:1. 

Вже на перших хвилинах українці опинилися в більшості та провели кілька небезпечних атак, але не змогли пробити воротаря литовців. У середині першого періоду Олександр Пересунько отримав ключкою в обличчя та заробив для України ще кілька хвилин у більшості, яку цього разу вдалося реалізувати — Данило Трахт потужним ударом здалеку відкрив рахунок. 

Другий період також пройшов за суттєвої ігрової переваги "жовто-синіх", яка вилилася у другу шайбу у виконанні Даниїла Трахта. Нападник фіннського Лукко вдало підставив ключку після прострілу від Івана Сисака. За кілька хвилин підопічні Дмитра Христича забили втретє, але взяття воріт скасували через фол в атаці. 

За сім хвилин до кінця поєдинку Андрій Денискін міг потроювати перевагу української збірної, але йому не вдалося реалізувати вихід сам-на-сам з воротарем. Вже за хвилину він виправився, влучно пробивши у ближній кут з дальньої відстані — 3:0. 

На останніх хвилинах Литва опинилася в більшості та змогла відквитати одну шайбу. Коли господарі пішли ва-банк і зняли воротаря, українцям вдалося провести разючу контратаку, яку ударом у порожні ворота завершив Олександр Пересунько. 

Чемпіонат світу з хокею
5-й тур
Дивізіон 1B
Twinsbet Arena, Вільнюс, Литва

Литва — Україна 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голи: 0:1 — Трахт (09:19, Мережко, Пересунько), 0:2 — Трахт (30:56, Сисак, Пересунько), 0:3 — Денискін (53:54, Пангелов-Юлдашев), 1:3 — Норейка (57:11, Кракаускас, Алішаускас), 1:4 — Пересунько

Україна: Дяченко, Мережко, Сисак, Трахт, Мазур, Пересунько — Пангелов, Юлдашев, Дахновський, Денискін, Захаров, Лялька — Андрейків, Ратушний, Морозов, Фадєєв, Ворона — Садовиков, Толстушко, Бородай, Кривошапкін, Янішевський. 

Литва: Армаліс, Протченко, Алішаускас, Гінтаутас, Чіжас, Калейніковікас —  Румшевічюс, Гусевас, Кракаускас, Кумеляускас, Четвертак — Круковскі, Думчюс, Грінюс, Бенджюс — Сенют, Норейка, Лаймутіс, Кудревічюс, Науседа. 

Завдяки цій перемозі збірна України посіла перше в Дивізіоні 1B та гарантувала собі довгоочікуване повернення до Дивізіону 1A (другий за силою у світовому хокеї), де востаннє грала ще у 2017 році. 

У попередніх матчах українці здобули розгромну перемогу над Естонією (8:0), впевнено переграли Нідерланди (3:0) та не залишили ніяких шансів для Китаю (9:0), а також Іспанії (6:1).

Турнірна таблиця

  1. Україна — 15 очок (5 матчів), 31:2 (різниця шайб)
  2. Литва — 12 (5), 16:7
  3. Естонія— 8 (5), 11:20
  4. Китай — 6 (5), 11:16
  5. Іспанія — 4 (5), 6:20
  6. Нідерланди — 0 (5), 4:14
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