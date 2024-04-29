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Україна — Нідерланди 4:0: огляд матчу чемпіонату світу дивізіону 1В

Сьогодні 08:11 96 0
Україна — Нідерланди 4:0: огляд матчу чемпіонату світу дивізіону 1В
Фото: IIHF
#Віктор Захаров, #Збірна України з хокею, #Пилип Пангелов-Юлдашев

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з хокею продовжила свій переможний шлях, здолавши Нідерланди у другому матчі чемпіонату світу в дивізіоні 1B. 

Поєдинок завершився з рахунком 4:0.

Найрезультативнішими гравцями матчу стали Пилип Пангелов-Юлдашев та Віктор Захаров, які закинули по одній шайбі та віддали по одному передасисту.

Варто додати, що матч в першому періоді був призупинений через проблеми з льодом. На момент паузи Україна вела в рахунку 1:0.

Огляд

Чемпіонат світу з хокею — Дивізіон 1B
Twinsbet Arena, Вільнюс, Литва
2-й тур, 28 квітня

Україна — Нідерланди 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 – Пангелов-Юлдашев (07:13 – більш, Садовніков, Морозов), 2:0 – Мережко (12:41, Янішевський, Морозов), 3:0 – Захаров (13:11, Лялька, Пангелов-Юлдашев), 45:44 — 4:0.

Україна: Дяченко, Захарченко - Сисак, Мережко, Фадєєв, Денискін, Бородай - Дахновський, Пангелов-Юлдашев, Лялька, Захаров, Ворона - Ратушний, Андрейків, Пересунько, Мазур, Янішевський - Толстушко, Морозов, Садовіков, Кривошапкін

Нідерланди: Остервейк, Леувестежн - Логінов, Кроненбург, Хуїсман, Сарс, Коллард - ван Горп, Йонгманс, Бісон, Нордеманн, де Бонтх - Боргман, Дооп, Шонінг, Філіппіні, Тіммер - ван Баарсен, Руденбург, Тжін-а-Тон, Спіл, Восмер

Нагадаємо, в першому матчі ЧС Україна не залишила шансів Естонії (8:0). Збірна займає перше місце в дивізіоні, випереджаючи Китай та Литву, які також здобули по дві перемоги, завдяки кращій різниці шайб.

Турнірна таблиця дивізіону 1В

  1. Україна — 6 очок (2 матчі), 12:0 (різниця шайб)
  2. Китай — 6 (2), 10:1
  3. Литва — 6 (2), 9:1
  4. Нідерланди — 0 (1), 0:7
  5. Іспанія — 0 (1), 1:10
  6. Естонія — 0 (1), 1:14

У наступному матчі Україна зустрінеться з Китаєм. Поєдинок відбудеться 30 квітня о 12:30 за київським часом. Нагадаємо, що команди вже зустрічалися в межах підготовки до турніру, і тоді "синьо-жовті" розгромно перемогли своїх суперників (9:0).

Раніше ми повідомляли, що українця визнали найкращим голкіпером чемпіонату світу U-18.

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