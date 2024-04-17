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Національна збірна проведе другий контрольний матч проти команди з елітного дивізіону

Сьогодні 07:21 141 0
Національна збірна проведе другий контрольний матч проти команди з елітного дивізіону
#Збірна України з хокею

Джерело - ФХУ.

Національна збірна України з хокею в межах підготовки до чемпіонату світу в дивізіоні 1B проведе другий контрольний матч із латвійцями. 

Початок гри 17 квітня — о 17:30 за Києвом.

Нагадаємо, 16 квітня українці поступилися у овертаймі — 2:3 ОТ.

До ЧС Україна проведе ще товариські мзустрічі з Литвою та Китаєм.

Чемпіонат світу в дивізіоні 1B пройде з 27 квітня до 3 травня. Суперниками України будуть збірні господарки Литви, Китаю, Естонії, Нідерландів та Іспанії.

Контрольна гра з хокею
Рига, Латвія, 17 квітня

Латвія — Україна

Раніше стала відома заявка національної збірної на ЧС.

Ми повідомляли, що Сокіл виграв чемпіонат України, здолавши Кременчук "у суху" в фінальній серії — 4:0.

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