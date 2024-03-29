Джерело - Чемпіон.
Сокіл здобув перемогу над Кременчуком та став переможцем чемпіонату України з хокею сезону-2023/2024.
Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь киян. У середині першого періоду лідер Кременчука Віталій Лялька відкрив рахунок, але вже за кілька хвилин Володимир Чердак відновив паритет. На початку другого періоду 18-річний Максим Жеребко вивів Сокіл уперед, а на 8 хвилині Чердак оформив дубль.
Після відновлення матчу Святослав Тимченко зумів відіграти одну шайбу, однак цього не вистачило для переведення гри в овертайм.
Київський клуб втретє поспіль став чемпіоном України з хокею та 15-й раз в історії.
Кременчук - Сокіл 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Рахунок у серії 0:4
Шайби: 1:0 - 12:34 Лялька, 1:1 - 16:50 Чердак, 1:2 - 25:20 Жеребко, 1:3 - 47:55 Чердак, 2:3 - 53:29 Тимченко
Нагадаємо, що 28 березня поєдинок було перервано та перенесено через ракетну небезпеку, яку оголосили за 7 хвилин 20 секунд до кінця.
Зазначимо, що перший матч фінальної серії виграв київський клуб з рахунком 3:0. У другій зустріч теж був сильнішим Сокіл - 6:5. Третій поєдинок підопічні Олега Шафаренка завершили мінімальною перемогою (2:3).
У регулярному чемпіонаті Сокіл та Кременчук провели 6 очних матчів - рахунок у серії 5:1 на користь киян. Минулого сезону чемпіон України також визначався у протистоянні між цими двома командами, тоді перемогли кияни - 3:2.
У півфіналах Сокіл у столичному дербі був сильнішим за Кепіталз (рахунок у серії 4:1), а Кременчуку знадобилося всі сім матчів, щоб пройти херсонський ХК Дніпро (4:3).