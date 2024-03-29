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Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024

Сьогодні 12:13 189 0
Сокіл - чемпіон України сезону-2023/2024
#Кременчук, #Сокіл, #Чемпіонат України з хокею

Джерело - Чемпіон.

Сокіл здобув перемогу над Кременчуком та став переможцем чемпіонату України з хокею сезону-2023/2024.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь киян. У середині першого періоду лідер Кременчука Віталій Лялька відкрив рахунок, але вже за кілька хвилин Володимир Чердак відновив паритет. На початку другого періоду 18-річний Максим Жеребко вивів Сокіл уперед, а на 8 хвилині Чердак оформив дубль.

Після відновлення матчу Святослав Тимченко зумів відіграти одну шайбу, однак цього не вистачило для переведення гри в овертайм.

Київський клуб втретє поспіль став чемпіоном України з хокею та 15-й раз в історії.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, фінал
Четвертий матч, 29 березня

Кременчук - Сокіл 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Рахунок у серії 0:4

Шайби: 1:0 - 12:34 Лялька, 1:1 - 16:50 Чердак, 1:2 - 25:20 Жеребко, 1:3 - 47:55 Чердак, 2:3 - 53:29 Тимченко

Нагадаємо, що 28 березня поєдинок було перервано та перенесено через ракетну небезпеку, яку оголосили за 7 хвилин 20 секунд до кінця.

Зазначимо, що перший матч фінальної серії виграв київський клуб з рахунком 3:0. У другій зустріч теж був сильнішим Сокіл - 6:5. Третій поєдинок підопічні Олега Шафаренка завершили мінімальною перемогою (2:3).

У регулярному чемпіонаті Сокіл та Кременчук провели 6 очних матчів - рахунок у серії 5:1 на користь киян. Минулого сезону чемпіон України також визначався у протистоянні між цими двома командами, тоді перемогли кияни - 3:2.

У півфіналах Сокіл у столичному дербі був сильнішим за Кепіталз (рахунок у серії 4:1), а Кременчуку знадобилося всі сім матчів, щоб пройти херсонський ХК Дніпро (4:3).

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