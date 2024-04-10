Юнацька збірна України зіграє заключний матч у межах підготовки до ЧС

Джерело - ФХУ.

Україна U-18 зіграє заключний контрольний матч в рамках підготовки до чемпіонату світу з хокею у дивізіоні 1А.

Гра відбудеться у середу, 10 квітня. Початок — о 20:00 за Києвом.

Суперником українських хокеїстів буде молодіжна збірна данського регіону Північна Ютландія. За підсумками зустрічі тренерський штаб остаточно вирішить, хто потрапить до заявки юнацької збірної України.

Склад збірної України практично сформований. Повертається до підготовки після застуди нападник Ілля Шибінський, в лазареті залишився лише оборонець Герман Розстальний. Ілля Щербак, який зазнав глибокого порізу руки ще під час підготовки в Будапешті, також приєднається до підготовки.

14 квітня юнацька збірна України розпочне свій виступ на чемпіонаті світу в дивізіоні 1A. Суперниками стануть збірні Німеччини, Японії, Угорщини, Австрії та країна-господарка Данія.

Раніше ми повідомляли, що Україна U-18 у бойовому поєдинку поступилася канадській Alberta U18 All-Star Team.