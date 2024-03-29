Стала відома попередня заявка України на чемпіонат світу в дивізіоні 1В

11 гравців чемпіона України Сокола

Джерело - ФХУ.

Збірна України з хокею оголосила розширену заявку на чемпіонат світу в дивізіоні 1В у литовському Вільнюсі.

Про це інформує Федерація хокею України.

Із 44 -х гравців 11 - виступали у складі чемпіона України сезону 2023/24 Сокіл.

До розширеної заявки употрапили 6 голкіперів, 13 оборонців та 25 нападників.

Склад

Воротарі: Богдан Дьяченко, Олег Петров (обидва – Сокіл, Україна), Едуард Захарченко (Дніпро), Гліб Арцатбанов (Alberni Valley Bulldogs, Канада), Савва Сердюк (Tampa Bay Juniors, США), Сергій Писаренко (Kaunas City, Литва).

Захисники: Ігор Мережко (HK Spisska Nova Ves, Словаччина), Євген Ратушний, Гліб Варава (обидва – Дніпро), Іван Сисак (Dunaújvárosi Acélbikák, Угорщина), Олексій Дахновський (HC Kosice U20, Словаччина), Артур Чолач (Sioux Falls Stampede, США), Філіп Пангелов-Юлдашев (Podhale Nowy Targ, Польща), Артем Гребеник (Ketterä, Фінляндія), Віталій Андрейків (Zaglebie Sosnowiec, Польща), Володимир Волков (HC Modre Kridla Slovan, Словаччина), Всеволод Толстушко, Олексій Янішевський, Микита Полоницький (усі – Сокіл).

Форварди: Олександр Пересунько (HK Poprad, Словаччина), Ілля Коренчук (GKS Tychy, Польща), Данило Трахт (Lukko, Фінляндія), Андрій Денискін (Unia Oswiecim, Польща), Віталій Лялька, Гліб Крівошапкін (обидва – "Кременчук"), Денис Бородай, Вадим Мазур, Віктор Захаров, Володимир Чердак, Роман Благий, Максим Разумов (усі – "Сокіл"), Олексій Ворона (HK 95 Povazska Bystrica, Словаччина), Михайло Ковальчук (GKS Katowicе, Польща), Михайло Сімчук (Grand Canyon Univ, США), Денис Гончаренко (Kaunas City, Литва), Владислав Куцевич, Ярослав Панченко (обидва — "Київ Кепіталз"), Станіслав Садовіков (Berani Zlin, Чехія), Євген Фадєєв (Snackpoint Eaters Limburg, Нідерланди), Іларіон Купріянов (HC Dukla Jihlava, Чехія), Микита Сидоренко, Ілля Крикля, Сергій Стецюра (усі – "Дніпро"), Фелікс Морозов (Morzine-Avoriaz, Франція).

27 квітня національна збірна України розпочне свій виступ на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В у місті Вільнюс, Литва. Суперниками по групі будуть збірні Естонії, Китаю, Нідерландів, Іспанії та країна-господарка Литва.

Раніше Сокіл виграв чемпіонат України, здолавши Кременчук "в суху" у фінальній серії - 4:0.

Минулого сезону переможець чемпіонату також визначався у протистоянні між цими двома командами, тоді теж перемогли кияни - 3:2.

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