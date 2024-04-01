Стало відомо попередній склад України U-18 на чемпіонат світу в дивізіоні 1А

Джерело - ФХУ.

Після проведення тижневого навчально-тренувального збору за океаном у канадській провінції Альберта, тренерський штаб на чолі з Олександром Бобкіним визначився зі складом збірної України з хокею U-18 для продовження підготовки та участі в чемпіонаті світу-2024 у дивізіоні 1А.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

До ростеру увійшли 28 виконавців: три воротарі, 10 оборонців та 15 форвардів.

Лише двоє гравців виступають в Україні: Ілля Щербак і Дмитро Мосюк захищають кольори херсонського ХК Дніпро. Всі інші - грають у клубах із Канади, США і Європи.

Склад U-18

Воротарі: Роман Батіг (HC Dynamo Pardubice U20, Чехія), Олександр Левшин (Toronto Red Wings, Канада), Ілля Семеха (Dunaújváros AC U21, Угорщина)

Захисники: Микита Боднар, Семен Стасюк (обидва – HC Poruba U20, Чехія), Богдан Трущенко (Thurgau U20, Швейцарія), Микита Бондарєв (Pueblo Bulls. США), Дмитро Савчук (Liepaja Juniors, Латвія), Савелій Сухицький (Aosta, Італія), Даніель Скиба (HC Slavia Praha U17, Чехія), Микола Косарєв (Forus/Sandnes U18, Норвегія), Герман Росстальний (Little Caesars 18U AAA, США), Владислав Бомазюк (Esmark Stars 16U AAA, США),

Нападники: Олексій Євтєхов (HC Dynamo Pardubice U20, Чехія), Михайло Гапоненко (Stavanger Oilers U20, Норвегія), Данило Шульга (Genève-Servette U20, Швейцарія), Ілля Щербак, Дмитро Мосюк (обидва – Дніпро, Україна), Андрій Виставкін (HPK U18, Фінляндія), Григорій Біляєв (MSK Ziar nad Hronom, Словаччина), Данило Кураєв (Forus/Sandnes U18, Норвегія), Микита Куліков (Oilers U18 AAA, Канада), Гавриїл Сімчук (Dauphin Kings, Канада), Артем Чепіль (Boston Hockey Academy, США), Ілля Шибінський (Toronto Titans U18 AAA, Канада), Данило Денисенко (CRAA Blue AA, Канада), Родіон Койда (Poruba U20, Чехія), Ренат Нагнєєв (OHA Edmonton U18, Канада)

Другий етап навчально-тренувального збору юнацької збірної розпочнеться 1 квітня в Угорщині. Завершальний тиждень підготовки пройде в Данії, де наша збірна зіграє ще два товариські поєдинки проти місцевої збірної та Японії. За підсумками цих двох етапів підготовки, тренерських штаб сформує склад збірної на прийдешній ЧС.

Раніше ми повідомляли, що під час збору в Канаді українська команда провела два спаринги з місцевими ровесниками та обмінялася перемогами: 1:2 ОТ і 8:3.

Зазначимо, 14 квітня юнацька збірна України розпочне свій виступ на чемпіонаті світу в дивізіоні 1A. Суперниками стануть збірні Німеччини, Японії, Угорщини, Австрії та країна-господарка Данія.

Раніше стала відома попередня заявка національної збірної України з хокею на чемпіонат світу в дивізіоні 1В.

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