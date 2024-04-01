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Україна U-18 завершила міні-збір розгромом у Канаді збірної провінції Альберта

Сьогодні 09:19 117 0
Україна U-18 завершила міні-збір розгромом у Канаді збірної провінції Альберта

Джерело - ФХУ.

Україна U-18 з хокею розгромно перемогла збірну канадської провінції Альберта до 18 років.

Гра завершилася з рахунком 8:3 на користь українських хокеїстів.

Про це повідомляє Федерація хокею України.

17-річний Гавриїл Сімчук  - молодший син відомого українського воротаря і тренера - відзначився хет-триком.

Контрольна гра

Канада, 31 березня

Alberta U-18 All-Star Team - Збірна України U-18 3:8

Шайби: 0:1 – Шибінський (Г. Сімчук), 07:12. 0:2 – Куликов (Р. Койда, – менш.), 11:25. 0:3 – Нагнєєв, 12:24. 0:4 – Г. Сімчук (Куліков), 16:12. 1:4 – Воткінс (Де Гаас), 20:30. 2:4 – Де Гаас (Мануел), 23:04. 2:5 – Г. Сімчук (Р. Койда, Береза), 39:50. 3:5 – Крелін (Дембо, Ткачук), 48:30. 3:6 – Нагнєєв (Тучин, – п.в.), 55:20. 3:7 – Драгун (п.в.), 56:47. 3:8 – Г. Сімчук, 64:18

Воротарі: Баумбах (Чейз, 36:10) – Левшин

Штраф: 4 (2 + 2 + 0 + 0) – 6 (2 + 4 + 0 + 0)

По завершенні зустрічі відбулася серія буллітів. За Україну єдину шайбу закинув лідер збірної Ілля Шибинський. Суперники реалізували дві спроби та  виявилися сильнішими у так званій лотереї.

Раніше ми повідомляли, що Україна U-18 у бойовому поєдинку поступилася канадській Alberta U18 All-Star Team.

Збір у Канаді завершений. Підготовку до чемпіонату світу юні хокеїсти продовжать в угорському Будапешті.

Зазначимо, 14 квітня юнацька збірна України розпочне свій виступ на чемпіонаті світу в дивізіоні 1A. Суперниками стануть збірні Німеччини, Японії, Угорщини, Австрії та країна-господарка Данія.

Раніше стала відома попередня заявка національної збірної України з хокею на чемпіонат світу в дивізіоні 1В.

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