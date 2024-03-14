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Україна дотисла Сербію в овертаймі на чемпіонаті світу, відігравшись із 0:3

Третя перемога українок на турнірі
Сьогодні 19:38 152 0
Україна дотисла Сербію в овертаймі на чемпіонаті світу, відігравшись із 0:3
Фото - Суспільне спорт

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з хокею перемогла в овертаймі збірну Сербії у третьому турі чемпіонату світу-2024 в Дивізіоні ІІІA, який зараз проходить у Хорватії.

Матч завершився з рахунком 5:4 ОТ, українки відігралися по ходу зустрічі з 0:3.

Покером, у тому числі переможною шайбою, відзначилася за наших Валерія Манчак-Дженсен.

Чемпіонат світу-2024
Дивізіон IIIА, 1 тур
14 березня

Україна - Сербія 5:4 ОТ (0:2, 1:1, 3:1, 1:0)

Шайби: 0:1 - 00:11 Василевич, 0:2 - 18:13 Вукелич, 0:3 - 02:33 Велчек (менш.), 1:3 - 04:41 Манчак-Дженсен, 1:4 - 06:10 Врхочи (більш.), 2:4 - 16:01 Манчак-Дженсен (більш.), 3:4 - 17:11 Манчак-Дженсен, 4:4 - 19:07 Циміренко, 5:4 - 02:01 Манчак-Дженсен.

Раніше наші дівчата каменя на камені не залишили від болгарок і перемогли спортсменок із Литви. Наші дівчата йдуть в турнірній таблиці другими, слідом за румунками.

Чемпіонат триватиме до 17 березня. За вихід до Дивізіону ІІА українки ще зіграють із Румунією та господарками турніру.

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