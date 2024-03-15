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Україна розгромила на ЧС головних конкуренток за підвищення у класі

Наші дівчата очолили групу в Дивізіоні IIIА
Сьогодні 16:16 156 0
Україна розгромила на ЧС головних конкуренток за підвищення у класі
Фото - ФХУ

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з хокею розгромно перемогла збірну Румунії у четвертому турі чемпіонату світу-2024 в Дивізіоні ІІІA, який зараз проходить у Хорватії.

Матч завершився з рахунком 5:1.

До гри румунки йшли першими у таблиці, але тепер українки їх обійшли. 

Хет-трик зробила Дар'я Циміренко, дубль на рахунку Поліни Телегіної, а лідерка збірної Валерія Манчак-Дженсен віддала 5 передач, відзначившись асистом під час кожної закинутої шайби збірної.

Чемпіонат світу-2024
Дивізіон IIIА, 4 тур
15 березня

Румунія - Україна 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Шайби: 0:1 - 13:24 Циміренко (більш.), 0:2 - 18:12 Циміренко, 0:3 - 08:41 Телегіна, 0:4 - 00:29 Телегіна, 1:4 - 05:32 Чісер, 1:5 - 17:48 Циміренко.

Раніше наші дівчата каменя на камені не залишили від болгарок, перемогли спортсменок із Литви, з камбеком дотисли в овертаймі сербок.

Перемога в останньому турі над господарками турніру гарантує Україні 1-ше місце у Дивізіоні IIIA й підвищення у класі.

Заключний матч відбудеться у неділю, 17 березня.

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