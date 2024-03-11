Збірна України знищила Болгарію на старті ЧС-2024

Жіноча збірна України з хокею перемогла команду Болгарії у першому турі чемпіонату світу-2024 в дивізіоні ІІІA, який триває в Хорватії.

Матч завершився з рахунком 9:1.

Турнір триватиме до 17 березня. За вихід до дивізіону 2А українки ще зіграють з командами Литви, Румунії, Сербії та Хорватії.

Чемпіонат світу-2024

Дивізіон IIIА, 1 тур

11 березня

Україна — Болгарія 9:1 (3:1, 5:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - Манчак-Дженсен (Телегіна, Цимиренко), 04:19, 2:0 - Телегіна (Ведмеденко), 07:26, 2:1 - Дікова, 12:39, 3:1 - Цимиренко (Телегіна, Манчак-Дженсен), 14:58, 4:1 - Манчак-Дженсен (Телегіна, Цимиренко), 22:22, 5:1 - Рожок (Ведмеденко, Машкіна), 26:39, 6:1 - Ведмеденко (Цимиренко), 34:46, 7:1 - Ізмайлова (Ценова, Лесь), 35:32, 8:1 - Машкіна (Манчак-Дженсен, Цимиренко, більш.), 39:08, 9:1 - Цимиренко (Манчак-Дженсен, Телегіна), 44:56

Наступний матч національна команда зіграє у вівторок, 12 березня, проти команди Литви. Початок - о 17:00 за київським часом.

Раніше Дніпро розгромив Кременчук в матчі 1/2 фіналу чемпіонату України.