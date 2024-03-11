Визначився перший фіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 березня, у п'ятому матчі серії плей-оф чемпіонату України з хокею столичний Сокіл святкував перемогу над Київ Кепіталз. Гра завершилася з рахунком 3:2.

Підопічні Вадима Шахрайчука залишили турнір на півфінальній стадії.

Чемпіонат України з хокею

Плей-оф, півфінал.

П'ятий матч, 11 березня

Сокіл - Київ Кепіталз 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 1:0 - 03:20 Бородай, 2:0 - 08:26 Захаров, 2:1 - 22:50 Панченко, 3:1 - 25:29 Захаров, 3:2 - 55:50 Секірко

Рахунок у серії 1:4

Нагадаємо, що у першому матчі протистояння підопічні Михайла Фадєєва святкували впевнену перемогу з рахунком 4:0. У другому - Київ Кепіталз був сильнішим - 3:2. А у третій грі перемогу здобули "соколята" - 2:1. У четвертій Сокіл переміг з рахунком 3:0. Тож рахунок у серії став 3:1 на користь Сокола.

Завтра, 12 березня, відбудеться п'ятий матч 1/2 фіналу Кременчук - Дніпро (рахунок у серії 2:2). Початок гри - о 18:00.