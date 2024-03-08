Дублем відзначився Захаров

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 березня, у четвертому матчі серії плей-оф чемпіонату України з хокею столичний Сокіл святкував розгромну перемогу над Київ Кепіталз. Гра завершилася з рахунком 3:0.

У першому періоді "соколята" вийшли вперед - гол на рахунку Віктора Захарова. У другому - перевагу подвоїв Василь-Юрій Качан і знову відзначився Захаров. Воротар Богдан Дяченко оформив шотаут.

Підопічні Вадима Шахрайчука не спромоглися закинути жодної шайби у відповідь.

Чемпіонат України з хокею

Плей-оф, півфінал.

Третій матч, 8 березня

Київ Кепіталз - Сокіл (Київ) 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Шайби: 0:1 - 11:03 Захаров, 0:2 - 08:49 Качан, 0:3 - 19:12 Захаров.

Рахунок у серії 1:3

Нагадаємо, що у першому матчі протистояння підопічні Михайла Фадєєва святкували впевнену перемогу з рахунком 4:0. У другому - Київ Кепіталз був сильнішим - 3:2. А у третій грі перемогу здобули "соколята" - 2:1. Тож рахунок у серії став 3:1 на користь Сокола.

Наступну гру в півфінальному протистоянні київських команд зіграють 11 березня.

Завтра, 9 березня, відбудеться третій матч 1/2 фіналу Дніпро - Кременчук, рахунок у серії 1:2. Початок гри - о 14:00.