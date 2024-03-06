Сокіл здолав Київ Кепіталз на останніх хвилинах гри у півфінальній серії чемпіонату України

Разумов закинув переможну шайбу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 березня, у третьому матчі серії плей-оф чемпіонату України з хокею Сокіл святкував вольову перемогу над Київ Кепіталз. Гра завершилася з рахунком 2:1.

У першому періоді гри Київ Кепіталз вийшов вперед - відзначився Панченко. У третьому періоді Соколу вдалося переломити хід гри. Спочатку Благий зрівняв рахунок, а за 3 хвилини 15 секунд до завершення основного часу зустрічі Разумов закинув переможну шайбу.

Розклад матчів півфінальної серії плей-оф сезону-2023/24

Нагадаємо, що у першому матчі протистояння Сокіл святкував впевнену перемогу з рахунком 4:0. У другому матчі Київ Кепіталз був сильнішим - 3:2. Тож рахунок у серії став 2:1 на користь Сокола.

Наступну гру в півфінальному протистоянні Сокіл та Київ Кепіталз зіграють 8 березня. Початок - о 18:00.

Завтра, 7 березня, відбудеться третій матч півфінального протистояння Кременчук - Дніпро. Початок гри - о 18:00.

Чемпіонат України з хокею

Плей-оф, півфінал.

Третій матч, 6 березня

Київ Кепіталз - Сокіл (Київ) 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Шайби: 1:0 - 16:19 Панченко, 1:1 - 55:07 Благий, 1:2 - 56:45 Разумов

Рахунок у серії 1:2

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