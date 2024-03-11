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Сокіл - Київ Кепіталз: анонс матчу серії 1/2 фіналу чемпіонату України

Сьогодні може визначитися перший фіналіст
Сьогодні 09:27 177 0
Сокіл - Київ Кепіталз: анонс матчу серії 1/2 фіналу чемпіонату України
#Сокіл, #Київ Кепіталз

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 березня, відбудеться п'ятий матч півфінальної серії чемпіонату України сезону-2023/24 з хокею між київськими Соколом і Кепіталз.

Початок гри запланований на 18:00.

Чемпіонат України з хокею
Плей-оф, півфінальна серія. 
П'ятий матч, 11 березня о 18:00

Сокіл (Київ) - Київ Кепіталз 

Рахунок у серії 3:1

Номінальним господарям льоду "соколятам" потрібно перемогти лише у одній грі, щоб вийти до фіналу.

Нагадаємо, у першому матчі протистояння підопічні Михайла Фадєєва святкували впевнену перемогу з рахунком 4:0. У другому - уже Київ Кепіталз був сильнішим - 3:2. У третій грі перемогу знову здобули "соколята" - 2:1. У останній зустрічі вони ж виграли в "суху" - 3:0.

У іншому протистоянні1/2 фіналу між Кременчуком і херсонським Динамо рахунок у серії рівний - 2:2.

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