Дніпро Херсон - Кременчук: огляд матчу

Команди на двох закинули 8 шайб

Джерело - YouTube FHU.

9 березня у четвертому матчі серії 1/2 фіналу плей-оф чемпіонату України з хокею Дніпро розгромно переміг Кременчук.

Гра завершилася з рахунком 6:2 на користь клубу з Херсону, який зрівняв рахунок у серії - 2:2.

Огляд матчу

Нагадаємо, у першому матчі протистояння Дніпро переміг із рахунком 6:2. Друга гра завершилася перемогою Кременчука - 3:2. У третій зустрічі хокеїсти з Полтавщини знову були сильнішими - 2:1.

12 березня команди зіграють у 5-му матчі, а вже 15 березня серія гарантовано повернеться знову до Одеси, де пройде 6-та гра.