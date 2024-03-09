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Дніпро Херсон - Кременчук: огляд матчу

Команди на двох закинули 8 шайб
Сьогодні 17:51 72 0
Дніпро Херсон - Кременчук: огляд матчу
Фото - ХК Дніпро Херсон
#Кременчук, #ХК Дніпро Херсон

Джерело - YouTube FHU.

9 березня у четвертому матчі серії 1/2 фіналу плей-оф чемпіонату України з хокею Дніпро розгромно переміг Кременчук.

Гра завершилася з рахунком 6:2 на користь клубу з Херсону, який зрівняв рахунок у серії - 2:2.

Огляд матчу

Нагадаємо, у першому матчі протистояння Дніпро переміг із рахунком 6:2. Друга гра завершилася перемогою Кременчука - 3:2. У третій зустрічі хокеїсти з Полтавщини знову були сильнішими - 2:1.

12 березня команди зіграють у 5-му матчі, а вже 15 березня серія гарантовано повернеться знову до Одеси, де пройде 6-та гра.

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