Джерело - Суспільне Спорт.

Збірна України з хокею потрапила в іншу групу фінальної частини кваліфікації на Олімпійські ігри-2026 після пережеребкування.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації хокею.

Україна вийшла до фіналу олімпійського відбору після перемоги у прекваліфікації - випередили Польщу, Республіку Корея та Естонію, посівши перше місце.

У фінальній частині олімпійської кваліфікації Україна мала зіграти у групі D проти Словаччини, Білорусі та Казахстану. Однак IIHF не допустив білорусів до участі у відборі, продовживши їм відсторонення на сезон 2024/25 через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Місце Білорусі у групі України мала посісти Угорщина, найрейтинговіша збірна серед тих, що не подолали прекваліфікацію. У підсумку угорці потрапили до списку учасників, проте група України зазнала змін.

Міжнародна федерація хокею вирішила здійснити пережеребкування груп - через недопуск Білорусі та заміну її на Угорщину. Україна потрапила до групи Е. Відтак, її суперниками у фіналі відбору стали Латвія, Франція та Словенія, а самі поєдинки відбудуться у Ризі.

Оновлений склад груп фіналу відбору на Олімпіаду-2026 з хокею:

Група D: Словаччина, Казахстан, Австрія, Угорщина

Група Е: Латвія, Франція, Словенія, Україна

Група F: Данія, Норвегія, Словенія, Велика Британія

Матчі фінальної частини олімпійського відбору на Ігри-2026 з хокею відбудуться 29 серпня - 1 вересня. Для того, щоб вийти на Олімпіаду, Україна має стати переможцем групи.