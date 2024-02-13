Джерело - iihf.com.
Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення Росії та Білорусі до кінця сезону 2024/25.
Про це повідомляє пресслужба IIHF.
В організації вирішили, що повернення Росії та Білорусі до клубних, а також змагань на рівні збірних "не є безпечним", відтак продовжила відсторонення команд на наступний сезон.
Обидві збірні пропустять чемпіонат світу у 2024 році. Також Білорусь не зможе зіграти у відборі на Олімпіаду-2026, де її суперником мала стати національна команда України. У підсумку українці отримають іншого суперника, ім'я якого оголосять пізніше.
Відзначимо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну IIHF відсторонила ці команди спершу на сезон 2022/23, а потім — 2023/24.
Нагадаємо, збірна України дізналася суперників у фіналі олімпійської кваліфікації.