Росію та Білорусь втретє відсторонили від виступів на міжнародних турнірах з хокею

Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення Росії та Білорусі до кінця сезону 2024/25.

Про це повідомляє пресслужба IIHF.

В організації вирішили, що повернення Росії та Білорусі до клубних, а також змагань на рівні збірних "не є безпечним", відтак продовжила відсторонення команд на наступний сезон.

Обидві збірні пропустять чемпіонат світу у 2024 році. Також Білорусь не зможе зіграти у відборі на Олімпіаду-2026, де її суперником мала стати національна команда України. У підсумку українці отримають іншого суперника, ім'я якого оголосять пізніше.

Відзначимо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну IIHF відсторонила ці команди спершу на сезон 2022/23, а потім — 2023/24.

Нагадаємо, збірна України дізналася суперників у фіналі олімпійської кваліфікації.