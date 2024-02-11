Збірна України виграла преолімпійський турнір

У 3-му турі українці перемогла Естонію

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула перемогу над Естонією в 3-му турі олімпійського прекваліфікаційного турніру.

Зустріч завершилася з рахунком 5:3 на користь підопічних Дмитра Христича.

Після цієї перемоги національна команда гарантувала собі вихід у наступний раунд кваліфікації на Олімпійські ігри-2026.

Олімпійська прекваліфікація

3 тур, 11 лютого

Україна - Естоні 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

Шайби: 1:0 – Мазур (Мережко, Трахт, - більш.), 02:29. 2:0 – Пангелов-Юлдашев (Денискін, Гребеник), 15:59. 3:0 – Лялька, 17:17. 3:1 – Аррак (Рооба, Фурса), 23:29. 4:1 – Фадєєв (Пересунько), 24:33. 4:2 – Васьонкін (Віітанен), 26:41. 4:3 – Віітанен, 55:53. 5:3 – Пересунько (Лялька), 57:40

Нагадаємо, у першому турі Україна розгромила Корею, а в другому – у серії булітів здолала Польщу.

Група J

М Команда І В ВО П ПО Г О 1 Україна* 3 2 1 0 0 12-5 8 2 Польща 2 1 0 0 1 6-3 4 3 Південна Корея 2 1 0 1 0 4-6 3 4 Естонія 3 0 0 3 0 5-13 0

Підопічні Дмитра Христича потраплять на Олімпійські ігри-2026, якщо посядуть перше місце в наступному раунді кваліфікації – основному етапі. Матчі вирішальної стадії відбуватимуться з 29 серпня до 1 вересня 2024 року.

Збірна України досі лише одного разу грала на хокейному турнірі Олімпіади. У 2002 році в Солт-Лейк-Сіті "синьо-жовті" посіли 10-те місце.

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