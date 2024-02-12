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Збірна України дізналася суперників у фіналі олімпійської кваліфікації

Розіграш олімпійських путівок стартує 29 серпня
Сьогодні 11:14 3040 0
Збірна України дізналася суперників у фіналі олімпійської кваліфікації

Джерело - suspilne.media.

Збірна України зіграє у фінальній частині кваліфікації на Олімпіаду-2026 з хокею.

Нагадаємо, у третьому етапі відбору українці здобули три перемоги: у першому турі розгромили Корею, у другому – в серії булітів здолали Польщу, а у третьому переграли Естонію. Відтак національна команда гарантувала собі перше місце в групі та вийшла у фінальну частину кваліфікації.

Як найменш рейтингова серед збірних, що подолали другий раунд кваліфікації, Україна потрапила до групи D, де зіграє зі Словаччиною, Казахстаном і Білоруссю.

Відзначимо, що наразі Білорусь залишається відстороненою від змагань. Рішення щодо допуску команди ухвалять у березні.

Склад груп у фіналі кваліфікації Олімпіади-2026:

  • Група D: Словаччина, Білорусь, Казахстан, Україна
  • Група E: Латвія, Франція, Австрія, Японія
  • Група F: Данія, Норвегія, Словенія, Велика Британія

Матчі вирішальної стадії відбуватимуться з 29 серпня до 1 вересня 2024 року.

Збірна України досі лише одного разу грала на хокейному турнірі Олімпіади. У 2002 році в Солт-Лейк-Сіті "синьо-жовті" посіли 10-те місце.

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