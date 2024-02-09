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Збірна України у серії булітів перемогла Польщу в олімпійській прекваліфікації

Збірна України здобула другу перемогу на олімпійському прекваліфікаційному турнірі
Вчора 23:48 334 0
Збірна України у серії булітів перемогла Польщу в олімпійській прекваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України у 2 турі олімпійського прекваліфікаційного турніру обіграла команду Польщі.

Основний час матчу завершився з рахунком 2:2. У серії булітів влучнішими були українці - 2:1.

Олімпійська прекваліфікація

Другий тур, 09 лютого

Польща — Україна 2:3 СБ (0:1, 1:1, 0:1, 0:0 ОТ, 1:2, Б - 2:1)

Шайби: Фрашко (Пасют) 7:10 — 1:0, Бородай (Гребеник, Коренчук) 22:22 — 1:1, Колуш (Дзюбінські, Єзьорські) 33:45 — 2:1, Ратушний (Коренчук, Морозов) 43:43 — 2:2

Раніше збірна України розгромила Корею.

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