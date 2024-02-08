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Збірна України розгромила Корею в олімпійській прекваліфікації

Збірна України з хокею стартувала в олімпійській прекваліфікації з хокею.
Сьогодні 23:25 199 0
Збірна України розгромила Корею в олімпійській прекваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Національна збірна України розпочала олімпійський прекваліфікаційний турнір з переконливої перемоги над командою Республіки Корея.

Матч завершився з рахунком 4:0.

Олімпійська прекваліфікація

Перший тур, 08 лютого

Корея – Україна – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Шайби: 0:1 – Мазур (Лялька, Морозов), 14:10. 0:2 – Ворона (Бородай, Куцевич), 22:10. 0:3 – Денискін (Пангелов-Юлдашев), 49:31. 0:4 – Трахт (Пересунько, Мережко, – більш), 50:03

Україна: Захарченко; Гребеник – Пангелов-Юлдашев, Лялька – Мазур – Морозов; Сисак – Мережко, Трахт – Захаров – Пересунько; Чолач – Ратушний, Ворона – Фадєєв – Денискін; Панченко – Куцевич – Бородай; Андрейків, Коренчук. 

Наступний матч Україна проведе проти Польщі у п'ятницю, 9 лютого (початок — о 21:15).

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