Збірна України розгромила Корею в олімпійській прекваліфікації

Джерело - Чемпіон.
Національна збірна України розпочала олімпійський прекваліфікаційний турнір з переконливої перемоги над командою Республіки Корея.
Матч завершився з рахунком 4:0.
Олімпійська прекваліфікація
Перший тур, 08 лютого
Корея – Україна – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Шайби: 0:1 – Мазур (Лялька, Морозов), 14:10. 0:2 – Ворона (Бородай, Куцевич), 22:10. 0:3 – Денискін (Пангелов-Юлдашев), 49:31. 0:4 – Трахт (Пересунько, Мережко, – більш), 50:03
Україна: Захарченко; Гребеник – Пангелов-Юлдашев, Лялька – Мазур – Морозов; Сисак – Мережко, Трахт – Захаров – Пересунько; Чолач – Ратушний, Ворона – Фадєєв – Денискін; Панченко – Куцевич – Бородай; Андрейків, Коренчук.
Наступний матч Україна проведе проти Польщі у п'ятницю, 9 лютого (початок — о 21:15).