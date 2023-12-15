Україна перемогла Ховартію на молодіжному ЧС у Дивізіоні IB

4-а поспіль перемога для збірної України

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 грудня, молодіжна збірна України впевнено перемогла Хорватію на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB.

Зустріч завершилася з рахунок 5:2 на користь українців.

Чемпіонат світу з хокею U-20

Дивізіон 1B

15 грудня

Україна U20 - Хорватія U20 5:2 (1:0, 0:2, 4:0)

Шайби: 1:0 – Полоницький (Євтєхов, Шаповалов), 06:34. 1:1 – Марінковіч (Безук, Ґоршіч), 24:42. 1:2 – Юріч (Заврскі), 37:10. 2:2 – Сидоренко (булліт, - менш.), 46:28. 3:2 – Шаповалов, 48:37. 4:2 – Сидоренко (Крикля, Стецюра), 49:12. 5:2 – Дахновський (Сидоренко, Г. Сімчук, - більш.), 53:09

Це вже 4-а поспіль перемога збірної України на чемпіонаті світу.

У першому матчі турніру українці здолали Польщу (5:1), у другому – Естонію – (5:1), а в третьому – Італію (5:4 ОТ).

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