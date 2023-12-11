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Молодіжна збірна України перемогла Польщу на ЧС у Дивізіоні IB

Для виходу до Дивізіону IA українцям потрібно вигравати світову першість
Сьогодні 20:18 112 0
Молодіжна збірна України перемогла Польщу на ЧС у Дивізіоні IB

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 грудня, молодіжна збірна України здобула перемогу над Польщею на старті чемпіонату світу в Дивізіоні IB.

Зустріч завершилася з рахунком 5:1.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею - Дивізіон IB
1 тур, 11 грудня

Україна – Польща 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Шайби: 0:1 – Дахновський (Сидоренко), 03:16. 0:2 – Шаповалов (Євтехов), 30:55. 0:3 – Трошкін (Шаповалов), 41:44. 0:4 – Євтехов (Лисак), 46:03. 0:5 – Сидоренко (Волков), 57:11. 1:5 – Сікірка (Роцкі, Мусьол), 57:34

Для виходу до Дивізіону IA українцям потрібно вигравати світову першість.

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