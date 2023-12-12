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Молодіжна збірна України розгромила збірну Естонії на ЧС у Дивізіоні IB

Сьогодні 16:55 112 0
Молодіжна збірна України розгромила збірну Естонії на ЧС у Дивізіоні IB

Джерело - Чемпіон.

У другому турі молодіжного Чемпіонату світу з хокею у дивізіоні IB, збірна України U-20 5:1 перемогла збірну Естонії U-20. 

Нагадаємо, що вчора, наша збірна з ідентичним рахунком перемогла поляків.

Пропустивши першими, наша збірна змогла закинути у ворота естонців п'ять разів. Голами відзначились - Ілля Дубський, Микита Сидоренко, Ілля Крикля, Олексій Дахновський та Михайло Ковальчук. 

Наступний матч українська молодіжка проведе у четвер, 14 грудня, о 20:30 проти збірної Італії U-20.

Чемпіонат світу з хокею U-20
Дивізіон 1B
12 грудня

Україна U-20 - Естонія U-20 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)

Шайби: 13:12 Морозов (Тимофєєв, Концеус - більш) - 0:1, 26:16 Дубський (Яцишин, Лисак) - 1:1, 46:42 Сидоренко (Дахновський) - 2:1, 48:28 Крикля (Сидоренко) - 3:1, 54:58 Дахновський (Стецюра, Крикля - більш) - 4:1, 58:48 Ковальчук (Яцишин, Дубський - порожні ворота) - 5:1

Воротарі: Арцатбанов - Аганезовс

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