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Молодіжна збірна України в овертаймі перемогла Італію на ЧС у Дивізіоні IB

Українці відігралися з рахунку 1:4
Вчора 23:34 320 0
Молодіжна збірна України в овертаймі перемогла Італію на ЧС у Дивізіоні IB

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 грудня, молодіжна збірна України перемогла Італію в овертаймі на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB.

Зустріч завершилася з рахунок 5:4. Українці відігралися з рахунку 1:4.

Чемпіонат світу з хокею U-20
Дивізіон 1B
14 грудня

Україна U20 – Італія U20 (1:1, 1:3, 2:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – Сеґафредо (Ремолато, Лобіс, - більш.), 05:33. 1:1 – Крикля (Пазій), 13:15. 1:2 – Лобіс (більш.), 20:42. 1:3 – Мадаскі, 23:45. 1:4 – Праст, 25:15. 2:4 – Сидоренко (Стецюра), 31:30. 3:4 – Сидоренко (булліт), 39:35. 4:4 – Стецюра (менш.), 55:46, 5:4 - Сидоренко, 61:48

Раніше збірна України розгромила Естонію та перемогла Польщу.

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