Через проблеми з серцем голкіпер змушений призупинити спортивну кар'єру

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Вашингтон Кепіталз Генрік Лундквіст переніс успішну операцію на відкритому серці.

Про це заявив сам спортсмен.

"День третій. Операція пройшла дуже добре. Знадобилося близько 5 годин, щоб про все подбати. Дуже вдячний прекрасного персоналу клініки. Останні кілька днів були досить божевільними, але відчуваю, що я в дуже хороших руках. Кожен день - це крок у правильному напрямку", - зазначив Лундквіст.

Day 3. Surgery went really well. About 5 hours to get it all taken care of. Really appreciate the great staff here at the Clevland Clinic. Last few days has been pretty crazy but feel like I’m in really good hands. Every day is a step in the right direction 👍🏻 pic.twitter.com/wjMTosFWQy — Henrik Lundqvist (@hlundqvist35) January 8, 2021

У міжсезоння 38-річний воротар підписав зі столичним клубом однорічний контракт, але через проблеми з серцем він змушений призупинити спортивну кар'єру.

Генрік Лундквіст виступав за Нью-Йорк Рейнджерс з 2005 року. Мав обмеження зарплати - в розмірі $ 8,5 млн - по семирічному контрактом, підписаним у 2013 році. У нинішнє міжсезоння угоду було розірвано. Після розірвання голкіпер отримає тільки $ 5,5 млн від загальної суми зарплати за сезон-2020/2021. Голкіпер був обраний командою з Нью-Йорка під 205-м номером на драфті 2000 року.

Нагадаємо, капітан Чикаго пропустить старт сезону НХЛ.