Голкіпер Вашингтон Кепіталз Генрік Лундквіст переніс успішну операцію на відкритому серці.

Про це заявив сам спортсмен.

Day 3. Surgery went really well. About 5 hours to get it all taken care of. Really appreciate the great staff here at the Clevland Clinic. Last few days has been pretty crazy but feel like I’m in really good hands. Every day is a step in the right direction 👍🏻 pic.twitter.com/wjMTosFWQy