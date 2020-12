Капітан Чикаго пропустить старт сезону НХЛ

Нападник і капітан Чикаго Джонатан Тейвс не зможе допомогти своїй команді на старті нового сезону НХЛ.

Про це повідомляє інсайдер П'єр Лебрюн.

У 32-річного канадця хвороба, через яку він пропустить тренувальний табір і початок регулярного чемпіонату.

У минулому сезоні Тейвс провів 70 матчів в чемпіонаті, набравши 60 (18+42) очок, а в плей-офф на його рахунку 9 (5+4) балів в дев'яти іграх.

