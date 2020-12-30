Капітан Чикаго пропустить старт сезону НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Нападник і капітан Чикаго Джонатан Тейвс не зможе допомогти своїй команді на старті нового сезону НХЛ.
Про це повідомляє інсайдер П'єр Лебрюн.
У 32-річного канадця хвороба, через яку він пропустить тренувальний табір і початок регулярного чемпіонату.
У минулому сезоні Тейвс провів 70 матчів в чемпіонаті, набравши 60 (18+42) очок, а в плей-офф на його рахунку 9 (5+4) балів в дев'яти іграх.
As per @DarrenDreger and me, Blackhawks captain Jonathan Toews won't be at camp and will miss the start of the season due to illness. Expect official announcement shortly from the team.— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) December 29, 2020
Для Чикаго це вже друга серйозна втрата перед стартом нового сезону. До цього форвард Кірбі Дак вибув на 4-5 місяців через травму руки.
Нагадаємо, НХЛ представила розклад старту сезону.