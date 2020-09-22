НХЛ назвала найкращого гравця, воротаря, захисника і новачка сезону

Ліга роздала індивідуальні нагороди за підсумками регулярного сезону 2019/20

Найкращим хокеїстом сезону НХЛ визнаний форвард Едмонтона Леон Драйзайтль.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Німецький гравець набрав 110 очок і став найкращим бомбардиром з 43 шайбами ​​і 67 асистами.

Крім Харт Трофі Драйзайтль отримав і Тед Ліндсей Еворд - найкращим хокеїста визнали гравці НХЛ.

Найкращим новачком сезону став захисник Колорадо Кайл Макар. Гравець Евеланш був першим за кількістю голів серед захисників-новачків, а також другим бомбардиром серед новачків.

Найкращим воротарем регулярки став кіпер Вінніпега Коннор Хеллебайк. Гравець став найкращим в сезоні за кількістю сухих матчів (6) і другим за кількістю перемог (31), а також лідером за кількістю сейвів і кидків по його воротах.

А найкращим захисником сезону і Норріс Трофі отримав гравець Нешвілла Роман Йосі, який в 69 матчах набрав 65 очок. Швейцарець став першим хокеїстом Предаторз, який отримав цю нагороду.

Нагадаємо, Тампа-бей побила рекорд плей-оф НХЛ.