НХЛ назвала найкращого гравця, воротаря, захисника і новачка сезону

Джерело - sport.ua.
Найкращим хокеїстом сезону НХЛ визнаний форвард Едмонтона Леон Драйзайтль.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Німецький гравець набрав 110 очок і став найкращим бомбардиром з 43 шайбами і 67 асистами.
Крім Харт Трофі Драйзайтль отримав і Тед Ліндсей Еворд - найкращим хокеїста визнали гравці НХЛ.
Найкращим новачком сезону став захисник Колорадо Кайл Макар. Гравець Евеланш був першим за кількістю голів серед захисників-новачків, а також другим бомбардиром серед новачків.
Найкращим воротарем регулярки став кіпер Вінніпега Коннор Хеллебайк. Гравець став найкращим в сезоні за кількістю сухих матчів (6) і другим за кількістю перемог (31), а також лідером за кількістю сейвів і кидків по його воротах.
А найкращим захисником сезону і Норріс Трофі отримав гравець Нешвілла Роман Йосі, який в 69 матчах набрав 65 очок. Швейцарець став першим хокеїстом Предаторз, який отримав цю нагороду.
Нагадаємо, Тампа-бей побила рекорд плей-оф НХЛ.