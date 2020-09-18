Тампа-бей побила рекорд плей-оф НХЛ

Попередній рекорд тримався 26 років

Джерело - УХЛ.

Тампа-Бей сумарно зіграли в овертаймах в нинішньому плей-оф НХЛ вже 185 хвилин 17 секунд.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Це рекордний показник для команди в одному розіграші Кубка Стенлі в історії ліги.

Попереднє незвичайне досягнення належало Нью-Джерсі Девілз, які в 1994 році награли в плей-оф НХЛ 175 хвилин 10 секунд в додаткових періодах. Тампа-Бей втретє в історії клубу вийшли в фінал Кубка Стенлі. У 2004 році "блискавки" стали володарями трофея, обігравши у вирішальній серії Калгарі Флеймз (4-3). Через 11 років Тампа поступилася Чикаго Блекхоукс (2-4).

Нагадаємо, у шостому матчі фінальної серії Східної конференції НХЛ між Тампа-Бей в овертаймі з рахунком 2:1 обіграла Нью-Йорк Айлендерс. Таким чином, Тампа виграла серію з рахунком 4-2 і вийшла до фіналу Кубка Стенлі.