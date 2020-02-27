Дніпро обіграв Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.
У рамках 38 туру УХЛ Крижані Вовки приймали Дніпро.
Вирішальним у грі став другий період, в якому гості закинули три шайби.
У заключній двадцятихвилинці Вовки відіграли одну шайбу, однак рахунок так і протримався на табло до кінця поєдинку.
УХЛ. Регулярний сезон
38 тур, 27 лютого
Крижані Вовки - Дніпро 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)
Шайби: 0:1 Василенков (Ромащенко, Дорофєєв), 20:23; 0:2, Матусевич, 32:24; 0:3 Янішевський (Афанасьєв, Луговий), 39:34; 1:3 Шабанов, 47:35; 58:07;
Нагадаємо, стала відома друга пара чвертьфіналістів плей-оф УХЛ.