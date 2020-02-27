Стала відома друга пара чвертьфіналістів плей-оф УХЛ

В 1/4 фіналу зійдуться Дніпро і МХК Динамо

Джерело - УХЛ.

Після матчу 38-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч між Донбасом і Білим Барсом (4:2), донеччани набрали 86 очок і гарантували собі автоматичний вихід до півфіналу плей-оф.

Про це повідомляє УХЛ.

Таким чином, Дніпро за підсумками регулярки фінішує на третьому місці і почне свою битву у вирішальній стадії чемпіонату з чвертьфіналу. В 1/4 фіналу херсонський клуб битиметься з МХК Динамо, який зайняв останній рядок в турнірній таблиці.

Відзначимо, що перший матч чвертьфінальної серії відбудеться 12 березня на домашній арені харків'ян.

Раніше стала відома перша пара 1/4 фіналу плей-оф - за місце в півфіналі битимуться Крижані Вовки і Білий Барс.