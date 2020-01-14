 Форвард Донбасу першим в історії УХЛ закинув 100 шайб | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Форвард Донбасу першим в історії УХЛ закинув 100 шайб

Сьогодні 14:48 247 0
Лялька відзначився видатним досягненням
Форвард Донбасу першим в історії УХЛ закинув 100 шайб
#УХЛ, #Лялька

Джерело - УХЛ.

Форвард Донбасу Віталій Лялька увійшов в історію Української хокейної ліги, ставши першим гравцем, який закинув 100 шайб у регулярних чемпіонатах УХЛ.

Для такого результату форварду донеччан знадобилося 128 матчів. В середині сезону 2016/17 Лялька перейшов з Дженералз до Донбасу, і завершив сезон з 24 шайбами в 39 іграх. Два наступні сезони нападник провів більш результативно - 33 шайби в 31 грі, і 30 шайб в 36 зустрічах відповідно.

У нинішньому розіграші чемпіонату УХЛ - Парі-Матч  Віталій Лялька закинув 13 шайб у 22 матчах, а всього набрав 24 очки при показнику корисності +13.

У списку кращих бомбардирів УХЛ позаду Віталія Ляльки йде Ілля Коренчук (83 шайби), Володимир Чердак (70), Микола Кисельов (63) і Іван Савченко (62).

Раніше, Донбас познущався з Динамо у регулярному чемпіонаті.

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