Донбас познущався з Динамо у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

Донбас очікувано легко обіграв харківське Динамо в матчі 27-го туру регулярного чемпіонату України.

Важливо: В УХЛ закинули найшвидшу шайбу в історії

Чинний чемпіон УХЛ в першому періоді закинув 4 шайби, а в наступних - по 5. Правда, харків'яни не дозволили воротареві донеччан 19-річному Олександру Качулі завершити матч з шатаутом і закинули одну шайбу, яка на рахунку Михайла Геворкяна.

Таким чином, Донбас повернувся на друге місце в турнірній таблиці

УХЛ. Регулярний чемпіонат

27 тур

11 січня

Донбас – Динамо 14:1 (4:0, 5:1, 5:0)