Донбас познущався з Динамо у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.
Донбас очікувано легко обіграв харківське Динамо в матчі 27-го туру регулярного чемпіонату України.
Важливо: В УХЛ закинули найшвидшу шайбу в історії
Чинний чемпіон УХЛ в першому періоді закинув 4 шайби, а в наступних - по 5. Правда, харків'яни не дозволили воротареві донеччан 19-річному Олександру Качулі завершити матч з шатаутом і закинули одну шайбу, яка на рахунку Михайла Геворкяна.
Таким чином, Донбас повернувся на друге місце в турнірній таблиці
УХЛ. Регулярний чемпіонат
27 тур
11 січня
Донбас – Динамо 14:1 (4:0, 5:1, 5:0)