Мій профіль
Світоліна обіграла Кенін на Підсумковому турнірі WTA
Сьогодні 14:51 2731
Анонс 14-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч
Сьогодні 20:30 131
Світоліна - Бенчич: анонс і прогноз півфіналу Підсумкового турніру WTA
Сьогодні 18:45 744
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн
Сьогодні 17:26 9741
Гірн вказав дату наступного бою Усика
Сьогодні 14:29 2606 1
Ротань оголосив склад збірної України на матчі проти Данії та Азербайджану
Сьогодні 12:11 826
Фільм про Ломаченка отримав нагороду Міланського фестивалю
Сьогодні 11:29 534
Попов: Ісмаїлі сам хотів мене вдарити, але в підсумку опинився на газоні
Сьогодні 09:51 1582
Сабо порадив Динамо відпустити Вербича
Вчора 15:31 4022
Ломаченко представлятиме Україну на Олімпіаді в Токіо
Вчора 12:13 3233
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:05 Футбол Мелікян: Є проблеми, які ми повинні вирішити зараз 4
20:50 Футбол Федорчук вказав причини останніх невдач Шахтаря 209
20:35 Баскетбол БК Запоріжжя у неймовірному матчі переміг Черкаських Мавп у Суперлізі 121
20:30 Хокей Анонс 14-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч 131
20:20 Футбол УПЛ оголосила кандидатів на звання найкращих гравця і тренера жовтня 349
20:06 Футбол Миколенко почав співпрацювати з агентом Шаблієм 446
19:50 Футбол Ісмаїлі, Марлос і П’ятов не потрапили до заявки Шахтаря на матч з Карпатами 290
19:35 Футбол Вернидуб стане головним тренером білоруського клубу 1022
19:20 Футбол Офіційний сайт Динамо отримав нового головного редактора 459
19:04 Теніс Світоліна стала першою тенісисткою без програних сетів на груповому етапі Підсумкового турніру з 2013 року 670
18:50 Футбол Яремчук: Не хочеться ставити для себе планку кількості голів 226
18:45 Теніс Світоліна - Бенчич: анонс і прогноз півфіналу Підсумкового турніру WTA 744
18:35 Футбол Арсенал зацікавився півзахисником Реала 250
18:20 ММА Мак-Грегор проведе три бої в 2020 році 192
18:04 Бокс Хейні: Ломаченко не може стати абсолютним чемпіоном світу без бою зі мною 357
17:50 Теніс Марченко програв у чвертьфіналі турніру у Німеччині 179
17:32 Теніс Визначилися пари півфіналісток Підсумкового турніру WTA 444
17:26 Теніс Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн 9741
17:24 Теніс Плішкова перемогла Халеп на Підсумковому турнірі й пробилася у півфінал 433
17:17 Футбол Зозуля отримав пошкодження у матчі з Нумансією 319
16:56 Теніс Світоліна: Важливо встигнути відпочити і відновитися до півфіналу 406
16:39 Футбол Авангард-2 сенсаційно відібрав очки у лідера групи Б Другої ліги 335
16:13 Футбол Кавані відмовився переходити в Інтер 462
15:50 Футбол Александер-Арнольд мріє стати капітаном Ліверпуля 297
15:26 Футбол Удінезе звільнило головного тренера 570

Анонс 14-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч

Сьогодні 20:30 131 0
Цими вихідними відбудеться заключний тур перед міжнародною паузою
Анонс 14-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч
#УХЛ, #Донбас, #Кременчук

Джерело - Чемпіон.

Уже в ці вихідні, 2 і 3 листопада, відбудеться 14-й тур чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч, в рамках якого Кременчук прийме харківський клуб, Білий Барс спробує відібрати очки у Донбасу, а Крижані Вовки відправляться в гості до команди Дмитра Підгурського.

Відзначимо, що відразу після завершення туру, в чемпіонаті Української хокейної ліги - Парі-Матч настане міжнародна пауза - національна збірна України під керівництвом Сергія Вітера проведе перший тренувальний збір і зіграє на міжнародному турнірі в Естонії.

2 листопада

13:00 Кременчук - МХК Динамо, пряма трансляція - сайт XSPORT.UA

Тур стартує в Кременчуці, де лідер турнірної таблиці прийме аутсайдера чемпіонату. Зараз в активі "містян" 13 поєдинків і 32 очка, а МХК Динамо після 11 зіграних матчів набрав всього 1 бал.

Минулий тур "динамівці", хоч і могли чіплятися за очки, проте все ж поступилися Крижаним Вовкам в Києві з рахунком 2:4. До слова, обидві шайби харківського клубу на свій рахунок записав Євген Абаджян.

Кременчук, в свою чергу, хоч і втратив очки в Білій Церкві, але зумів вийти переможцем з битви з Білим Барсом. Доля матчу вирішилася в овертаймі, а вирішальним голом відзначився Микола Кисельов.

До цього Кременчук і МХК Динамо провели дві очні зустрічі, які закінчилися з загальним рахунком 19:1 на користь "містян". З огляду на недавній матч в Білій Церкві і тверду націленість команди Олександра Савицького на результат, суботній поєдинок обіцяє подарувати глядачам максимальну кількість шайб і яскравих емоцій.

17:00 Білий Барс - Донбас, пряма трансляція - телеканал XSPORT

Центральний матч туру відбудеться в Білій Церкві, де місцевий Білий Барс прийме чинного чемпіона України. Як відомо, зустрічі саме цих двох команд, не дивлячись на положення в турнірній таблиці, за напруженням пристрастей не поступаються матчам плей-оф.

До цього команди зіграли лише один поєдинок, який завершився впевненою перемогою донеччан з рахунком 6:0. Так що у білоцерківців з'явився відмінний шанс відіграти втрачені турнірні бали.

До слова, з огляду на минулий матч "барсів" проти Кременчука, який завершився в овертаймі, у команди Костянтина Буценка цілком вистачить запалу і сил відібрати очки і у донецького клубу.

Донеччани, в свою чергу, їдуть до Білої Церкви на куражі після двох важких перемог над лідерами чемпіонату Кременчуком та Дніпром, що дає донецькому клубу запал завершити виїзну серію на позитивній ноті.

3 листопада

13:00 Дніпро - Крижані Вовки, пряма трансляція - сайт XSPORT.UA

Завершить тур не менш яскравий матч в Херсоні між Дніпром та київськими Крижаними Вовками. У цьому сезоні кияни хоч і не можуть чіплятися за очки в матчах проти лідерів турнірної таблиці, проте вони вже встигли відчути смак перемог і набраних турнірних балів.

"Щуки", попри недавній провал в матчі проти Донбасу, продовжують тримати другу сходинку в турнірній таблиці з 25 набраними очками.

Якраз таки поразка від донеччан і стане вирішальним фактором у майбутньому матчі проти "вовків", адже відігратися перед власними трибунами - це справа честі для кожного клубу. Крижані Вовки, в свою чергу, в минулому турі УХЛ-Парі-Матч здобули впевнену перемогу над харківським МХК Динамо, що дозволило киянам з 8 балами закріпитися на п'ятому місці в таблиці.

У будь-якому випадку, всіх любителів хокею чекає черговий яскравий тур регулярного чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч.

Коментарі ()