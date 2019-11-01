Анонс 14-го туру Української хокейної ліги - Парі-Матч

Цими вихідними відбудеться заключний тур перед міжнародною паузою

Джерело - Чемпіон.

Уже в ці вихідні, 2 і 3 листопада, відбудеться 14-й тур чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч, в рамках якого Кременчук прийме харківський клуб, Білий Барс спробує відібрати очки у Донбасу, а Крижані Вовки відправляться в гості до команди Дмитра Підгурського.

Відзначимо, що відразу після завершення туру, в чемпіонаті Української хокейної ліги - Парі-Матч настане міжнародна пауза - національна збірна України під керівництвом Сергія Вітера проведе перший тренувальний збір і зіграє на міжнародному турнірі в Естонії.

2 листопада

13:00 Кременчук - МХК Динамо, пряма трансляція - сайт XSPORT.UA

Тур стартує в Кременчуці, де лідер турнірної таблиці прийме аутсайдера чемпіонату. Зараз в активі "містян" 13 поєдинків і 32 очка, а МХК Динамо після 11 зіграних матчів набрав всього 1 бал.

Минулий тур "динамівці", хоч і могли чіплятися за очки, проте все ж поступилися Крижаним Вовкам в Києві з рахунком 2:4. До слова, обидві шайби харківського клубу на свій рахунок записав Євген Абаджян.

Кременчук, в свою чергу, хоч і втратив очки в Білій Церкві, але зумів вийти переможцем з битви з Білим Барсом. Доля матчу вирішилася в овертаймі, а вирішальним голом відзначився Микола Кисельов.

До цього Кременчук і МХК Динамо провели дві очні зустрічі, які закінчилися з загальним рахунком 19:1 на користь "містян". З огляду на недавній матч в Білій Церкві і тверду націленість команди Олександра Савицького на результат, суботній поєдинок обіцяє подарувати глядачам максимальну кількість шайб і яскравих емоцій.

17:00 Білий Барс - Донбас, пряма трансляція - телеканал XSPORT

Центральний матч туру відбудеться в Білій Церкві, де місцевий Білий Барс прийме чинного чемпіона України. Як відомо, зустрічі саме цих двох команд, не дивлячись на положення в турнірній таблиці, за напруженням пристрастей не поступаються матчам плей-оф.

До цього команди зіграли лише один поєдинок, який завершився впевненою перемогою донеччан з рахунком 6:0. Так що у білоцерківців з'явився відмінний шанс відіграти втрачені турнірні бали.

До слова, з огляду на минулий матч "барсів" проти Кременчука, який завершився в овертаймі, у команди Костянтина Буценка цілком вистачить запалу і сил відібрати очки і у донецького клубу.

Донеччани, в свою чергу, їдуть до Білої Церкви на куражі після двох важких перемог над лідерами чемпіонату Кременчуком та Дніпром, що дає донецькому клубу запал завершити виїзну серію на позитивній ноті.

3 листопада

13:00 Дніпро - Крижані Вовки, пряма трансляція - сайт XSPORT.UA

Завершить тур не менш яскравий матч в Херсоні між Дніпром та київськими Крижаними Вовками. У цьому сезоні кияни хоч і не можуть чіплятися за очки в матчах проти лідерів турнірної таблиці, проте вони вже встигли відчути смак перемог і набраних турнірних балів.

"Щуки", попри недавній провал в матчі проти Донбасу, продовжують тримати другу сходинку в турнірній таблиці з 25 набраними очками.

Якраз таки поразка від донеччан і стане вирішальним фактором у майбутньому матчі проти "вовків", адже відігратися перед власними трибунами - це справа честі для кожного клубу. Крижані Вовки, в свою чергу, в минулому турі УХЛ-Парі-Матч здобули впевнену перемогу над харківським МХК Динамо, що дозволило киянам з 8 балами закріпитися на п'ятому місці в таблиці.

У будь-якому випадку, всіх любителів хокею чекає черговий яскравий тур регулярного чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч.