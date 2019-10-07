Вітер: Від гри з Крижаними Вовками чогось значного я не чекав

Перемога Донбасу над Крижаними Вовками (4:1) повинна допомогти донецькій команді у психологічному плані.

Про це наставник Донбасу Сергій Вітер заявив клубній прес-службі.

"Від цієї гри я багато чого не чекав, ми спробували багато нових поєднань. Нас життя змусило - є травмовані гравці.

З огляду на невдалий виїзд в Херсон, ця перемога потрібна для нас в психологічному плані. Вовки намагалися, ми багато не забили, але все одно ми готуємося і йдемо до нашої мети.

Гра новачків? Поки про щось говорити рано, але те, що ми на цих хлопців розраховуємо, - це сто відсотків. Наші вболівальники завжди женуть нас вперед, спасибі їм, що підтримують нас в цій ситуації", - зазначив Вітер.