Бостон - Сент-Луїс: розклад матчів фінальної серії НХЛ

У Національній хокейній лізі розпочинається фінальна серія плей-оф Кубка Стенлі.

За трофей поборються Бостон та Сент-Луїс.

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У першому раунді вибули чемпіон Вашингтон і фіналіст Кубка Стенлі-2018 Вегас, найкраща команда регулярного чемпіонату Тампа-Бей і Піттсбург, а також Торонто, Калгарі, Нешвілл, Вінніпег.

У другому завершили сезон Айлендерс, Коламбус, Колорадо і Даллас, в третьому - сенсація плей-оф Кароліна і Сан-Хосе.

НХЛ. Плей-оф. фінал

Бостон - Сент Луїс - 0-0

Перший матч. 28 травня, 3.00. Бостон - Сент-Луїс

Другий матч. 30 травня, 3.00. Бостон - Сент-Луїс

Третій матч. 2 червня, 3.00. Сент-Луїс - Бостон

Четвертий матч. 4 червня, 3.00. Сент-Луїс - Бостон

П'ятий матч (якщо буде потрібно). 7 червня, 3.00. Бостон - Сент-Луїс

Шостий матч (якщо буде потрібно). 10 червня 3.00. Сент-Луїс - Бостон

Сьомий матч (якщо буде потрібно). 13 червня, 3.00. Бостон - Сент-Луїс

Джерело - Чемпіон.