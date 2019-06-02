Бостон розгромив Сент-Луїс у третьому матчі фінальної серії НХЛ

Бостон в третьому поєдинку серії фіналу Кубка Стенлі і першому матчі на льоду суперника зумів реалізувати свій атакувальний потенціал, закинувши в ворота Сент-Луїса сім шайб і перемігши 7:2.



У Ведмедів найрезультативнішими стали захисник Торі Крюг (1+3) і форвард Патріс Бержерон (1+2)

Таким чином, у серії знову повів Бостон 2:1

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Фінал

Рахунок в серії 1:2

Сент-Луїс-Бостон 2:7 (0:3, 1:2, 1:2)

Раніше, Сент-Луїс переграв Бостон і вперше в історії переміг у матчі фінальної серії Кубка Стенлі.

Джерело - nhl.com.