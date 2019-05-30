Сент-Луїс переграв Бостон і вперше в історії переміг у матчі фінальної серії Кубка Стенлі

Сент-Луїс обіграв Бостон у другому матчі фінальної серії Кубка Стенлі.
Перемогу блюзменам в овертаймі приніс Карл Гуннарсон.
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Таким чином, рахунок у серії зрівнявся: 1-1.
Сент-Луїс вперше в своїй історії виграв матч у вирішальних серіях плей-оф. До цього команда тричі пробивалася в заключний етап Кубка Стенлі і кожен раз програвала серію з рахунком 0-4.
НХЛ, Кубок Стенлі
Фінал
Рахунок в серії 1:1
Бостон - Сент-Луїс 2:3 (2:2, 0:0, 0:0)
Нагадаємо, у першому матчі Бостон обіграв Сент-Луїс
Джерело - Чемпіон.