Сент-Луїс переграв Бостон і вперше в історії переміг у матчі фінальної серії Кубка Стенлі

Сент-Луїс обіграв Бостон у другому матчі фінальної серії Кубка Стенлі.

Перемогу блюзменам в овертаймі приніс Карл Гуннарсон.

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Таким чином, рахунок у серії зрівнявся: 1-1.

Сент-Луїс вперше в своїй історії виграв матч у вирішальних серіях плей-оф. До цього команда тричі пробивалася в заключний етап Кубка Стенлі і кожен раз програвала серію з рахунком 0-4.

НХЛ, Кубок Стенлі

Фінал

Рахунок в серії 1:1

Бостон - Сент-Луїс 2:3 (2:2, 0:0, 0:0)

Нагадаємо, у першому матчі Бостон обіграв Сент-Луїс

Джерело - Чемпіон.