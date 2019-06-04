Сент-Луїс зрівняв рахунок із Бостоном у фіналі НХЛ

Сент-Луїс у четвертому матчі серії фіналу Кубка Стенлі на домашньому майданчику зміг переграти Бостон, закинувши у ворота суперників чотири шайби.
Про це повідомляє nhl.com.
Дубль Раєна О’Райлі допоміг Сент-Луїсу виграти матч із рахунком 4:2. Таким чином рахунок у серії знову зрівнявся – 2:2.
П’ятий матч фіналу НХЛ пройде на майданчику Бостона.
НХЛ, Кубок Стенлі
Фінал
Рахунок в серії 2:2
Сент-Луїс-Бостон 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Раніше, Бостон розгромив Сент-Луїс у третьому матчі фінальної серії НХЛ.
Джерело - nhl.com.