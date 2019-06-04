Сент-Луїс зрівняв рахунок із Бостоном у фіналі НХЛ

Сент-Луїс у четвертому матчі серії фіналу Кубка Стенлі на домашньому майданчику зміг переграти Бостон, закинувши у ворота суперників чотири шайби.

Про це повідомляє nhl.com.

Дубль Раєна О’Райлі допоміг Сент-Луїсу виграти матч із рахунком 4:2. Таким чином рахунок у серії знову зрівнявся – 2:2.

П’ятий матч фіналу НХЛ пройде на майданчику Бостона.

НХЛ, Кубок Стенлі

Фінал

Рахунок в серії 2:2

Сент-Луїс-Бостон 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Раніше, Бостон розгромив Сент-Луїс у третьому матчі фінальної серії НХЛ.

Джерело - nhl.com.